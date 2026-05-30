Нацбанк РК пересмотрел макроэкономические прогнозы

Нацбанк пересмотрел в сторону улучшения макроэкономические прогнозы. Опрос участников рынка показал улучшенные ожидания по курсу доллара, а также по инфляции.

В целом экономическая картина выглядит более устойчивой: тенге в прогнозах укрепляется, а давление на курс снижается на фоне более высоких ожиданий по нефти.

При этом инфляция, хоть и сохраняется на ощутимом уровне, в перспективе должна постепенно замедляться.

Прогноз по курсу тенге пересмотрен в сторону укрепления, вместо 515 тенге за доллар теперь ожидают около 498. Улучшились и прогнозы на следующий год. Одновременно выросли ожидания по цене нефти, на 2026 год сразу плюс 6 долларов, до 86 долларов за баррель. При этом прогноз по ВВП на текущий год практически не изменился.

Рамазан Досов, главный аналитик ассоциации финансистов Казахстана: «Начиная с октября, прогнозы улучшаются по курсу, потому что курсовая динамика повернулась, у нас 7 месяцев подряд курс укреплялся, то по курсу, по инфляции у нас шли улучшения. Прогнозы не обязательно будут совпадать с реальностью, поскольку ключевой в этих прогнозах это отслеживание ожиданий, то есть что на рынке сейчас ожидают. Потому что зачастую из ожиданий формируется реальность, то есть если экономические агенты ожидают, что курс ослабнет, они пытаются купить его сейчас, если они ожидают, что инфляция ускорится, то лучше сделать траты сейчас».

Инфляционные ожидания на этот год остаются на уровне 10%, в следующем прогнозируется снижение до 8%. Но на фоне этих цифр казахстанцев ждет рост цен, прежде всего на топливо и коммунальные услуги. Власти обещают, что отмена моратория не приведет к резкому скачку инфляции, но тарифы будут расти. Эксперты говорят, это повышение должно быть управляемым, чтобы не ударить по карману сразу.

Шамши Хамзе, член общественного совета области Улытау, эксперт в сфере ЖКХ: «Если электроэнергия будет 24 тенге, можно до 27 тенге, 30 тенге максимум. И нужно держать этот 30 тенге максимум хотя бы год-полтора, пока это не привыкнется. Потому что повсеместно зарплату не повышают, повсеместно бизнес не работает, есть некоторые моменты, некоторые не работают. И, в то же время, по тарификации, тарифообразование это тема табу, потому что там люди работают, зарплату хотят получить, и здесь люди на одной зарплате, и данный тариф, допустим, иногда бьёт по карманам».

Экономисты отмечают, сейчас инфляция действительно замедляется, и данные за май вероятнее всего покажут дальнейшее замедление. Но это может оказаться лишь временной передышкой. Если курс тенге продолжит разворот и начнёт постепенно слабеть, инфляция будет двигаться вслед за ним.

Арман Бейсембаев, финансовый советник: «Скорее всего будет, может быть, не скачок, но опять поползет вверх импортная инфляция, импорт опять начнет дорожать. Это начнет вносить вклад в общую инфляцию, и инфляция, которая сейчас замедлялась из-за укрепляющегося курса, скорее всего сначала остановится, а потом начнет постепенно ползти вверх-обратно».

При этом базовая ставка, по ожиданиям экспертов, в этом году останется без изменений, но в следующем может начать снижаться. Аналитики напоминают: все прогнозы это лишь сценарии. Реальность в экономике редко движется по прямой линии, и любой внешний или внутренний шок способен быстро переписать эти ожидания.