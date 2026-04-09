В Казахстане планируют запустить производство ирригационных машин Valley

В Казахстане планируется наладить производство ирригационных машин международного бренда Valley, принадлежащего компании Valmont Industries. Проект предусматривает локализацию выпуска дождевальных установок на территории страны.

Эта инициатива была обсуждена на встрече министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова с региональным вице-президентом компании по Евразии и Латинской Америке Филиппом Шмидт-Хольцманом.

Глава Минсельхоза отметил, что развитие орошаемого земледелия является одним из приоритетных направлений государственной аграрной политики. По его словам, поставлена задача ежегодно внедрять водосберегающие технологии на площади до 150 тысяч гектаров. Это позволит модернизировать сельское хозяйство, повысить эффективность использования водных ресурсов и расширить площади орошаемых земель.

В компании Valmont Industries также отметили высокий потенциал рынка Центральной Азии для внедрения современных ирригационных решений. Реализация проекта будет осуществляться совместно с казахстанским промышленным партнером — Имсталькон.

Производство планируется разместить в Алматинской области. Мощность предприятия составит от 300 до 500 дождевальных машин в год. Общий объем инвестиций оценивается в 17 миллионов долларов.

Ожидается, что запуск локального производства повысит доступность современных ирригационных технологий для фермеров и станет важным шагом в развитии агропромышленного комплекса страны, способствуя более рациональному использованию водных ресурсов.