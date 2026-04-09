В Казахстане расширили медпомощь для осужденных

В Казахстане отмечается улучшение доступности медицинской помощи для лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

По итогам 2025 года смертность среди осужденных снизилась на 5%. Положительная динамика стала возможной благодаря развитию медицинской инфраструктуры, расширению профилактических мероприятий и повышению доступности медицинской помощи.

Расширение охвата профилактическими осмотрами и скринингами позволило увеличить выявляемость заболеваний на 28%. Наибольший рост зафиксирован по хроническим неинфекционным заболеваниям, в том числе болезням системы кровообращения и сахарному диабету.

Одним из ключевых направлений стало внедрение телемедицины. В 17 учреждениях уголовно-исполнительной системы установлено специализированное телемедицинское оборудование. Это позволило в пять раз увеличить количество дистанционных консультаций и повысить доступность квалифицированной медицинской помощи.

Кроме того, выросла доступность стационарного лечения. Увеличилось число госпитализаций как в круглосуточные, так и в дневные стационары.

С момента передачи функций медицинского обеспечения осужденных из системы МВД в ведение министерства здравоохранения была проведена масштабная работа по модернизации медицинской инфраструктуры.

В 78 учреждениях уголовно-исполнительной системы, включая 62 врачебные амбулатории и 16 медицинских пунктов, улучшены условия оказания медицинской помощи. При этом в 55 объектах, что составляет 70% от общего числа, проведены текущие и капитальные ремонты.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что работа по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи будет продолжена. Основной задачей остается защита права граждан на здоровье независимо от их статуса и места содержания.