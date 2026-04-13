В Казахстане регламентируют создание сервисных зон ожидания для транспорта

В министерстве транспорта Республики Казахстан находится на рассмотрении документ, детально регламентирующий параметры инфраструктуры, организацию дорожного движения и уровень технического оснащения сервисных зон ожидания.

При проектировании таких объектов будет учитываться географическое расположение, пропускная способность пунктов пропуска, прогнозируемые транспортные потоки, а также рельеф местности и климатические условия. Дорожно-коммуникационная схема должна обеспечивать максимальную пропускную способность и безопасное маневрирование транспорта с разделением потоков на этапы въезда, идентификации, ожидания, получения сервисных услуг и выезда.

Сервисные зоны ожидания будут включать три функциональных блока: парковочный, коммерческий и административный. Парковочная зона предусматривает раздельное размещение грузового и легкового транспорта, а также внедрение системы электронной очереди с регистрацией через терминалы и мобильные приложения. Минимальная вместимость парковочной зоны должна составлять не менее 200 грузовых транспортных средств.

В коммерческой зоне планируется размещение объектов сервиса для водителей и перевозчиков. Административная зона предназначена для работы оператора и, при необходимости, подразделений государственных органов.

Отдельный блок требований касается технического оснащения. Сервисные зоны должны быть оборудованы автоматизированными системами контроля въезда и выезда, системами учета транспортных средств с распознаванием государственных регистрационных номерных знаков и возможностью интеграции с информационными системами государственных органов. Также предусмотрено наличие систем безопасности, устойчивой мобильной связи и доступа к интернету.

Реализация данных требований позволит обеспечить надежную работу сервисных зон ожидания, повысить эффективность управления транспортными потоками и улучшить качество обслуживания при осуществлении транзитных перевозок.