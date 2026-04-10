В Казахстане выросло соотношение пожилых и детей

Индекс старения населения в Казахстане продолжает расти. В 2025 году он составил 32,9 на 100 детей против 31,1 годом ранее. Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет приходится 32,9 человека в возрасте 65 лет и старше.

В городской местности показатель выше — 34,9, в сельской — 29,6.

В региональном разрезе наименьшие значения зафиксированы в Мангистауской области — 16,2, Туркестанской области — 17,2 и городе Шымкенте — 17.

Наиболее высокий уровень отмечен в Северо-Казахстанской области — 84,1, Восточно-Казахстанской — 80,7 и Костанайской — 71,3. Также высокие показатели наблюдаются в Павлодарской области — 60,2 и Карагандинской — 56,6.

В Алматы индекс составляет 38,3, в Астане — 22,9 на 100 детей.

Индекс старения отражает соотношение численности пожилого населения и детей, показывая, сколько людей старше трудоспособного возраста приходится на 100 детей до 15 лет. Низкие значения указывают на более молодую структуру населения, высокие — на преобладание пожилых возрастных групп.