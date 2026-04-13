В лицее «Auzhan» объявили набор на новый учебный год

В многопрофильном лицее «Auzhan» в Шымкенте отметили праздник Наурыз. Ученики продемонстрировали не только знание культуры, но и свои таланты, участвуя в конкурсах и творческих активностях.

При этом школа продолжает активно развиваться: усиливается образовательная программа, идет подготовка к новому набору, делается ставка на всестороннее развитие детей.

В лицее «Auzhan» с размахом отметили праздник Наурыз думан. Ученики накрыли национальные дастарханы и устроили настоящий гастрономический баттл в рамках конкурса «Дастархан фест». Школьники не только презентовали блюда, но и делились их историей, а также соревновались в искусстве бата.

Лицей рассчитан на 1200 мест, сегодня здесь обучаются более 600 учеников. Образование ведётся сразу на шести языках, а в классах — не более 20 детей. Уже сейчас школа готовится к новому учебному году: планируется набрать свыше 120 первоклассников, приём документов открыт.

«Сегодня мы вместе с родителями и учениками отмечаем Наурыз — праздник единства и сплочённости. Мы всегда открыты для новых учеников, готовы принять детей в начальные классы. Приглашаем родителей Шымкента ознакомиться с нашей школой и программой. У нас система полного дня: дети учатся, занимаются спортом и посещают кружки», — Алибек Асылбекулы, директор AUZHAN KTL.

Основанный в 2024 году лицей «Auzhan» за короткое время успел заявить о себе. Учебное заведение собрало сильную команду педагогов, а её ученики уже уверенно занимают призовые места на различных конкурсах. Двое школьников прошли в республиканский этап предметных олимпиад.

«Сегодня большинство олимпиад выигрывают несколько школ, среди которых есть и частные. И Auzhan KTL — один из лидеров. Более 100 наших учеников заняли призовые места на районном уровне. Победители по казахскому языку и химии прошли на республиканский этап. Наши дети также побеждают на международных соревнованиях в Турции и Ташкенте. Для отличников и призёров олимпиад предусмотрены гранты», — Алимхан Абжанов, основатель AUZHAN KTL.

Для талантливых учеников, переходящих из других школ, предусмотрены льготы на обучение. В начальных классах большинство детей — отличники, и их успехи регулярно поощряются. При этом в лицее делают акцент не только на знаниях, но и на воспитании: дети осваивают национальные традиции, играют в игры и занимаются в развивающих кружках.