В Шымкенте прошла масштабная экоакция «Таза Қазақстан»

В Шымкенте в рамках программы «Таза Қазақстан» прошла масштабная экологическая акция с участием более 55 тысяч человек.

Горожане очистили территории, вывезли свыше 400 тонн мусора и высадили более 200 деревьев. В дендропарке имени А.Аскарова в субботнике участвовали около 2 тысяч человек.

Акция прошла в формате телемоста с участием президента Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул важность экологической культуры и поручил внедрить «зелёные уроки».

С начала программы в Шымкенте участие в экоинициативах приняли более 660 тысяч человек, высажены десятки тысяч деревьев.