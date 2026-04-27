На главную Новости Шымкента Общество В Шымкенте прошла масштабная экоакция «Таза Қазақстан»

В Шымкенте прошла масштабная экоакция «Таза Қазақстан»

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте в рамках программы «Таза Қазақстан» прошла масштабная экологическая акция с участием более 55 тысяч человек.

Горожане очистили территории, вывезли свыше 400 тонн мусора и высадили более 200 деревьев. В дендропарке имени А.Аскарова в субботнике участвовали около 2 тысяч человек.

Акция прошла в формате телемоста с участием президента Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул важность экологической культуры и поручил внедрить «зелёные уроки».

С начала программы в Шымкенте участие в экоинициативах приняли более 660 тысяч человек, высажены десятки тысяч деревьев.

