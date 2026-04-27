90-летний ветеран из Шымкента отметил юбилей посадкой клена

Масштабную акцию «Таза Қазақстан» поддержали и представители старшего поколения. Свой 90-летний юбилей почетный автомобилист РК, ветеран тыла и труда, почетный гражданин Шымкента Рахматулла Мауленов встретил в дендропарке.

В свой 90-й день рождения он посадил канадский красный клен. Инициативу семьи поддержали Совет ветеранов Каратауского района г. Шымкента и ассоциация «Южавтотранс».

Как отметили ветераны — мероприятие должно стать примером для молодого поколения. Каждый высаженный саженец украсит город и улучшит экологическую обстановку.

Мауленов Рахматулла родился 27 апреля 1936 года в Ордабасинском районе. В 1955 году окончил казахскую среднюю школу №18 имени С.М. Кирова в городе Арыс. В 1962 году окончил шымкентский педагогический институт и преподавал в шымкентском медицинском училище. Заочно окончил Ташкентский автотранспортный институт.

С 1967 года трудился в сфере автотранспорта. Работал директором Богенской автобазы, АТП «Каратас», автобазы бытового обслуживания населения в Шымкенте. Также занимал должности директора Манкентского ПАТП и ПАТП имени Ильича, начальника контрольно-инспекторского отдела управления автотранспорта по пассажирским перевозкам, главного инженера управления автомобильного транспорта пассажирских перевозок, начальника управления автотранспорта пассажирских перевозок.

Общий трудовой стаж: 7 лет преподавательской работы в техникумах и 50 лет руководящей работы в сфере автотранспорта. Отец четырёх сыновей и одной дочери, дедушка 15 внуков и 8 правнуков.

Награды: ветеран тыла и труда, почётный гражданин Ордабасинского района, почётный ветеран города Шымкента.