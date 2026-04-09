В Туркестане прошёл семинар-форум «Turgyndar Amanaty»

Новые требования к управлению жильём, а также новая модель управления энергетикой и инфраструктурой были подробно обсуждены на семинаре-форуме «Управление домом: ответственность, доверие, результат», организованном в рамках презентации проекта партии «AMANAT» — «Turgyndar Amanaty».

В работе форума приняли участие депутаты разных уровней, руководители профильных управлений областного акимата и другие заинтересованные стороны.

Новый закон, вступивший в силу 15 сентября 2025 года, закрепляет ряд новых норм, касающихся системы управления жильём. Граждане получили право самостоятельно выбирать форму управления многоквартирным домом. Собственникам квартир предложены два варианта. При форме ОСИ жители одного дома избирают председателя для решения вопросов содержания общего имущества.

При форме прямого совместного управления жильцы могут принимать решения по управлению домом без создания юридического лица.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Основная цель проекта — эффективное управление жильём и формирование комфортной и безопасной среды для жителей. На сегодняшний день в области насчитывается 1 877 многоквартирных домов. Из них 1 620 зарегистрированы как объекты кондоминиума, 243 находятся в коммунальной собственности. В Туркестане планируется перевести многоквартирные дома на модель управления собственниками и вывести сервисное обслуживание на новый уровень. В настоящее время в областном центре работают 4 управляющие компании и 7 сервисных организаций».

Реформы по формированию новой модели управления жилищно-коммунальной инфраструктурой напрямую повлияют на качество жизни жителей. Будут системно решаться вопросы тарифов, благоустройства, освещения, лифтов, интернета и безопасности.

В рамках проекта планируется проведение обучающих семинаров для председателей ОСИ и ПКСК в формате «OSI-SKILLS». Будут создаваться городские советы, организовываться отчётность депутатов перед населением и другая важнейшая работа.

Нурсултан Байтилесов, депутат мажилиса парламента РК: «В регионе создано 199 объединений собственников имущества и 10 кооперативов собственников квартир. 550 домов переведены на модель прямого совместного управления. Работа направлена на формирование комфортной и безопасной городской среды и повышение активности жителей. Туркестанская область является одним из динамично развивающихся регионов страны. Модернизация ЖКХ определена президентом как стратегический приоритет, изменения в системе управления жильём напрямую влияют на качество жизни граждан. Поэтому местным акиматам необходимо среди населения провести разъяснительную работу в этом направлении».

В ходе форума были обсуждены вопросы модернизации инженерной инфраструктуры, благоустройства дворов, повышения качества коммунальных услуг и ответственности управляющих компаний.

В формате открытого диалога участники обсудили тарифы сервисных организаций, налоговые льготы для объединений собственников имущества, повышение квалификации руководителей управляющих компаний, создание единой информационной системы для предложений граждан и усиление требований к качеству строительства новых домов.