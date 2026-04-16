В Туркестане стартовал международный турнир по боксу памяти Абдисалана Нурмаханова

В Туркестане в спортивном комплексе «Olympic Center» стартовал XXXII международный турнир по боксу памяти прославленного спортсмена, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Казахстан и бывшего главного тренера национальной сборной Абдисалана Нурмаханова.

В этом году соревнования посвящены 90-летию легендарного боксера.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Туркестанской области Галымжан Худияров, олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов, а также супруга Абдисалана Нурмаханова — Кульпаш-апа.

В международном турнире участвуют около 150 боксеров из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кувейта, Кыргызстана и всех регионов Казахстана.

Соревнования проходят в 10 весовых категориях. Туркестанские спортсмены также намерены показать высокий результат.

Отмечается, что проведение подобных масштабных турниров способствует развитию бокса в регионе и популяризации спорта среди молодежи.

Традиционный турнир проходит с 15 по 19 апреля.