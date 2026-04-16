Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Спорт В Туркестане стартовал международный турнир по боксу памяти Абдисалана Нурмаханова

В Туркестане стартовал международный турнир по боксу памяти Абдисалана Нурмаханова

-
Редактор Юлия Машковская
-
8
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестане в спортивном комплексе «Olympic Center» стартовал XXXII международный турнир по боксу памяти прославленного спортсмена, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Казахстан и бывшего главного тренера национальной сборной Абдисалана Нурмаханова.

В этом году соревнования посвящены 90-летию легендарного боксера.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Туркестанской области Галымжан Худияров, олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов, а также супруга Абдисалана Нурмаханова — Кульпаш-апа.

В международном турнире участвуют около 150 боксеров из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кувейта, Кыргызстана и всех регионов Казахстана.

Соревнования проходят в 10 весовых категориях. Туркестанские спортсмены также намерены показать высокий результат.

Отмечается, что проведение подобных масштабных турниров способствует развитию бокса в регионе и популяризации спорта среди молодежи.

Традиционный турнир проходит с 15 по 19 апреля.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.