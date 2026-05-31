Лето, привет!

Да, у нас впереди очень теплый и солнечный летний 91 день. Хочется, чтобы каждый из них был наполнен добрыми делами, значимыми свершениями, интересными событиями и полезными встречами.

Перед вами — примерный и общий для всех план на июнь. Да, есть такая поговорка: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Ну и пусть! Повеселимся вместе. А потому не забудьте составить свой план не только на июнь, но и на все лето. Поверьте, это реально дисциплинирует в плане расходов денег и времени, помогает не проживать дни впустую, наполняет их смыслом.

Напомню, что в июне в Казахстане нет государственных праздников и дополнительных выходных. Это будет деловой, рабочий месяц.

1 июня — Первый день лета. Международный день защиты детей. День родителей (ООН).

День мелиоратора.

День Святого Духа (Духов день, православный праздник).

80 лет — Национальной академии наук РК (1946 г.).

100 лет — Мэрилин Монро, американской киноактрисе, блеснувшей в фильме «В джазе только девушки».

2 июня — День здорового питания.

День лысых мужчин.

Международный день блудниц.

3 июня — Всемирный день велосипеда (ООН).

День пионов.

День рождения парашюта.

150 лет со дня рождения Николая Бурденко, нейрохирурга, создавшего школу хирургов экспериментального направления, разработал методы лечения онкозаболеваний центральной и вегетативной нервной системы.

120 лет — Сергею Герасимову, кинорежиссеру, снявшего фильмы «Молодая гвардия», «Тихий Дон», «У озера» и др.

4 июня — День государственных символов РК.

День крановщика.

Всемирный день бега.

Международный день корги (это такая порода собак).

День любителей лета.

Международный день невинных детей-жертв агрессии (ООН).

5 июня — День эколога. Всемирный день окружающей среды (ООН/ЮНЕСКО).

День кетчупа.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ООН).

90 лет со дня рождения писателя Сапаргали Лямбекова.

85 лет со дня рождения Барбары Брыльски, актрисы.

6 июня — День рождения А.С. Пушкина.

День русского языка в ООН. День тетриса.

Всемирный день борьбы с вредителями.

7 июня — День работников антимонопольного органа — в Казахстане.

Троицкая родительская суббота (православный). Собор всех святых (православный, первое воскресенье после Пятидесятницы).

Всемирный день заботы.

Международный день очистки водоемов.

День сказки.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов (ООН).

45 лет со дня рождения Анны Курниковой, теннисистки.

40 лет — Глюкозе (Наталье Ионовой), певице.

8 июня — Всемирный день океанов (ООН/ЮНЕСКО).

Начало Петрова поста (православный).

60 лет со дня рождения Джулианы Маргулис, американской актрисы и продюсера. Запомнилась по сыгранным ролям в медицинской драме NBC «Скорая помощь» и телесериале «Хорошая жена».

9 июня — День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения госорганов — в Казахстане.

Международный день друзей.

День Дональда Дака.

85 лет со дня рождения Джона Лорда, британского композитора и клавишника, известного участием в группе Deep Purple. 65 лет — Майклу Джей Фоксу, актеру.

45 лет — Натали Портман, актрисе.

50 лет — Екатерине Гусевой, актрисе.

10 июня — Всемирный день мороженого.

Всемирный день ремесленничества.

Международный день мотоциклиста.

Международный день диалога между цивилизациями (ООН).

11 июня — День пиццы «Маргарита».

Всемирный день ягуара.

Международный день игры (ООН).

80 лет со дня рождения Олега Видова, актера.

В этот день начнется чемпионат мира по футболу, а завершится 19 июля. Это первый чемпионат мира, который примут сразу три государства: США, Канада и Мексика.

12 июня — у соседей по планете — День России.

Всемирный день борьбы с детским трудом (ООН).

Международный день фалафеля — это жаренный во фритюре шарик, приготовленный из бобовых и приправленный пряностями. День рождения противогаза.

45 лет со дня рождения Адрианы Лимы, бразильской супермодели.

13 июня — Международный день скептика.

Пятница, 13-е.

День хрена.

День швейной машинки.

Международный день распространения информации об альбинизме (ООН).

14 июня — Всемирный день донора крови (ООН).

День мебельщика.

Международный день блогера.

День работников легкой промышленности (второе воскресенье июня).

День животноводов — в Казахстане.

75 лет со дня рождения Александра Сокурова, режиссера.

15 июня — День медика.

День кокер-спаниеля.

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (ООН).

90 лет со дня рождения актера Михаила Державина.

16 июня — Всемирный день морской черепахи.

День водопадов.

День чекушки.

Международный день семейных денежных переводов (ООН).

17 июня — Всемирный день крокодила.

День карате.

День мусорщика.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (ООН/ЮНЕСКО).

75 лет — поэту, писателю, драматургу, лауреату международной премии «Алаш» Акылбеку Шаяхмету.

18 июня — Международный день суши.

День клубники.

День пикника.

День паники.

Международный день борьбы с языком ненависти (ООН).

День устойчивой гастрономии (ООН).

19 июня — Всемирный день детского футбола.

День бабочек. День русалок.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (ООН).

20 июня — Всемирный день беженцев (ООН).

Всемирный день Wi‑Fi.

Праздник мыльных пузырей.

Международный день тенниса.

100 лет со дня рождения писателя, журналиста, этнографа Ахмета Жунусулы (1926-1998 гг.).

21 июня — День летнего солнцестояния.

День медработника.

День отца (третье воскресенье июня) — в Казахстане.

Международный день празднования солнцестояния (ООН).

Международный день йоги (ООН).

Всемирный день жирафа.

День селфи.

День цветка.

22 июня — День всенародной памяти (День памяти и скорби): 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Всемирный день купания.

День верблюда.

75 лет со дня рождения поэта, журналиста Ибрагима Бекмаханова (1951-2021 гг.).

85 лет — писателю, драматургу Софы Калыбековичу Сматаеву (1941 г.).

23 июня — День полиции и День госслужащего — в Казахстане.

Международный Олимпийский день.

День балалайки.

День рождения пишущей машинки.

День государственной службы ООН (ООН).

Международный день вдов (ООН).

24 июня — День судьи и работника суда — в Казахстане.

Всемирный день истории.

День визажиста.

День ромашки. День фей.

Международный день женщин в дипломатии (ООН).

80 лет — французской певице Мирей Матье.

25 июня — Международный день выпускников.

День моряка.

День дружбы славян.

День лимонада.

26 июня — Международный день в поддержку жертв пыток (ООН).

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом (ООН).

Всемирный день холода.

День прощения.

День зубной щетки.

27 июня — Всемирный день рыболовства.

Международный день ананаса.

День рождения банкомата.

Международный день слепоглухоты (ООН).

День микро-, малых и средних предприятий (ООН).

28 июня — День работников средств массовой информации и День отцов — в Казахстане.

Международный день пирсинга.

День изобретателя.

День судмедэксперта.

День чистой посуды.

29 июня — Международный день грязи.

День тропиков (ООН).

День молодежи.

День черешни.

30 июня — Международный день астероида (ООН). Международный день парламентаризма (ООН).

День соцсетей.

День экономиста.

День рождения Бабы-яги.

Календарь июня листала

Фарида Шарафутдинова