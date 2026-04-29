Врачи РК будут готовиться по новой 7-летней модели обучения

В Казахстане вводится интегрированная модель подготовки врачей. Соответствующий блок поправок в законопроекте направлен на совершенствование системы высшего образования, в том числе медицинского, с целью повышения качества подготовки специалистов, ускорения их выхода в практическое здравоохранение и сокращения кадрового дефицита.

Новая модель предусматривает 6 лет обучения в медицинском вузе и 1 год интернатуры. По завершении полного цикла выпускники смогут приступить к самостоятельной медицинской практике.

Интернатура при этом рассматривается как этап клинической практики. Она будет проходить под постоянным контролем наставников, с установленным уровнем ответственности, регламентированным трудовым распорядком и доступом к медицинским цифровым системам.