Частных судебных исполнителей ждёт обязательная аттестация

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

В Казахстане усиливаются требования к частным судебным исполнителям и механизмы контроля за их деятельностью. Соответствующие поправки одобрены в рамках законопроекта.

Документ предусматривает обязательную аттестацию действующих частных судебных исполнителей с проверкой знаний законодательства и кодекса профессиональной этики. Непрохождение повторной аттестации станет основанием для лишения лицензии.

Ужесточаются требования и к помощникам, а также стажёрам: к работе не будут допускаться лица, которые в течение последних трёх лет привлекались к ответственности за коррупционные правонарушения.

Кроме того, расширяются полномочия органов юстиции. Они получат право вносить представления об устранении выявленных нарушений и приостанавливать действие лицензии в случае их неисполнения.

Также вводится обязанность предоставления сведений о движении средств по счетам частных судебных исполнителей по запросу уполномоченных органов.

