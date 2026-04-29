В Туркестанской области создан штаб по борьбе с саранчой

В Туркестанской области продолжается борьба с саранчой. Ее уничтожение и безопасность посевов на особом контроле у акима области Нуралхана Кушерова. Для сохранения стабильной фитосанитарной ситуации в 2026 году создан специальный штаб, который координирует все задействованные силы и средства.

Борьба с саранчой — это настоящие боевые действия. Создаются карты, указывается месторасположение противника — вредоносного насекомого. Пока, потенциально опасная территория разбита на 65 секторов, на них ведут отработку необходимых действий специальные группы. Оперативный штаб находится в сельском округе Бирлик Келесского района. Там собираются данные, проводится аналитика и ведется координация действий.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Борьба с саранчой должна проводиться своевременно и качественно. Акимы районов, где выявлены недостатки, должны усилить работу. Вопрос находится на строгом контроле, поручаю контролировать качество препаратов, применяемых при химической обработке».

Исполняющий обязанности руководителя территориальной инспекции Комитета государственной инспекции по Туркестанской области Марат Орынбаев, доложил о ходе фитосанитарных мероприятий против саранчи в текущем году. Он предоставил аналитические данные.

Марат Орынбаев, руководитель территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК по Туркестанской области: «В целом мониторинг планировалось провести на площади более 1 млн гектар. На сегодняшний день обследовано 569 тыс. гектар. На 183 тысяч гектар выявлено превышение экономического порога вредоносности. Развитие личинок саранчи находится под контролем. В мониторинге задействованы 576 специалистов и 12 дронов. Химическая обработка запланирована на площади 421 тыс. гектар, уже выполнена обработка на 171 тысячах гектар. В работах задействованы 293 единицы наземной техники, 3 газогенератора, 72 водовоза и 4 самолёта».

В Сарыагашском и Келесском районах несколько секторов определены как зоны повышенной опасности. Город Арыс и ряд других территорий оцениваются как зоны среднего и низкого риска. Особое внимание уделяется приграничным территориям с Узбекистаном.

Файзулла Байдуллаев, руководитель областного управления сельского хозяйства: «В прошлом году из областного бюджета было выделено 535 млн тенге, обработано 150 тыс. гектар. В текущем году предусмотрено 133 млн тенге, планируется обработка 36 тыс. гектар. Работы будут проведены в городе Арыс, а также в Келесском, Сарыагашском и Шардаринском районах. По мере необходимости, при выявлении вредителей в других районах, работы по обработке будут соответственно продолжены. Государственные закупки завершены».

Со стороны компании-подрядчика подготовлено 36 единиц техники, дополнительно, от области, задействованы ещё 72 машины. В целом фитосанитарная ситуация в области стабильная. Риск распространения вредителей контролируется, предусмотрены возможности оперативного реагирования на возможны угрозы.