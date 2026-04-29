В Казахстане усиливают ответственность за экстремистские материалы

Редактор Юлия Машковская
В Казахстане усиливается ответственность за оборот экстремистских и террористических материалов. В кодекс об административных правонарушениях вводится административная ответственность за их издание, наряду с уже действующими нормами, касающимися изготовления, хранения, ввоза, перевозки и распространения.

Данные изменения направлены на приведение законодательства в соответствие с законами «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремизму», а также с гражданским процессуальным кодексом.

Кроме того, в указанные нормативные акты вносятся поправки, устанавливающие запрет на перевозку экстремистских и террористических материалов. Уточняется также компетенция государственных органов, ответственных за противодействие терроризму и профилактику экстремизма.

Дополнительно депутатами предложена норма, предусматривающая освобождение от исполнения административного взыскания лиц, ранее привлечённых к ответственности, в случаях, предусмотренных налоговым законодательством.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

