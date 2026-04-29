Как изменится работа поликлиник после реформы Минздрава

Минздрав изменил систему финансирования поликлиник: раньше деньги выделялись за прикреплённых пациентов, даже если они не обращались за помощью. Это приводило к тому, что миллионы людей фактически оставались без медицинского внимания.

Теперь, если человек не посещает поликлинику более года, финансирование за него частично снижается. Это стимулирует медорганизации активнее работать с населением — приглашать на осмотры, проводить скрининги и контролировать хронические заболевания.

Для пациентов это означает более внимательное отношение и раннее выявление болезней, что поможет сократить число тяжёлых случаев и экстренных госпитализаций.

Одновременно усиливается мотивация медработников: введены доплаты за конкретные результаты, такие как ранняя диагностика онкологии и туберкулёза, а также контроль хронических заболеваний.

Реформа направлена на переход от формального обслуживания к реальной медицинской помощи и повышению качества здоровья населения.