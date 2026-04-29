В Туркестанской области усилили защиту прав работников

В Туркестанской области активизирована работа по легализации трудовых отношений, повышению благосостояния населения и снижению уровня бедности. В первом квартале помощь назначена и выплачена почти 37 тысячам граждан. Суммы выплат — 1,6 млрд тенге.

В результате активного открытия новых предприятий уровень бедности снизился, число получателей адресной помощи сократилось на 40%. За последние пять лет этот показатель устойчиво снижается и по сравнению с 2022 годом уменьшился на 68%.

В 2026 году на оказание адресной социальной помощи 60 тысячам граждан предусмотрено 6,5 млрд тенге, планируется снизить уровень бедности до 2,7 процента. В ходе мониторинга, проведённого в Сауране, Отыраре и Ордабасы, были обследованы 675 семей, выявлено 115 нарушений. Установлено, что социальная помощь на сумму 5,3 млн тенге была назначена необоснованно — эти средства будут возвращены.

Нурбол Турашбеков, заместитель аким Туркестанской области: «По данным государственной инспекции труда, оформление трудовых отношений в регионе по-прежнему остаётся проблемой. В 3329 организациях с 10 449 работниками трудовые договоры не зарегистрированы. Особенно часто такие случаи встречаются в предпринимательстве, образовании, социальной сфере и сельском хозяйстве. В 2601 организации с 7677 людьми вовсе не заключены трудовые договоры, в 15 234 организациях для 55 790 работников не перечислены обязательные пенсионные взносы, часть сотрудников не застрахована от несчастных случаев. Эти показатели требуют усиления контроля за соблюдением трудового законодательства и повышения ответственности работодателей. Для устранения нарушений и защиты прав работников ответственным лицам даны конкретные поручения».

Работы по открытию заводов и производственных предприятий, обеспечению сотрудников законными трудовыми договорами и пенсионными выплатами в области должны быть продолжены.Глава региона сделал замечания руководителям профильных управлений и акимам районов и городов, поручив усилить темпы работы.

Нуралхан Кушеров аким Туркестанской области: «Необходимо составить список предприятий, не зарегистрировавших трудовые договоры, не производящих обязательные пенсионные отчисления, не оформивших договоры страхования от несчастных случаев, и полностью устранить эти нарушения. Нужно законно сократить количество получателей адресной социальной помощи. Для этого следует активнее создавать новые рабочие места, расширить сотрудничество с предприятиями и организациями региона, обеспечив их необходимыми кадрами. Поручаю принять конкретные меры по снижению числа семей категории «D» и «E». Наша цель — трудоустройство населения и открытие предприятий. Только так можно повысить экономику и увеличить собственные доходы».

Одним из эффективных инструментов снижения бедности — проект «Ауыл аманаты». В качестве пилотной территории выбран Саура́нский район, где ведётся работа по переводу граждан из категорий «D» и «E», до уровня «C».

Создана рабочая группа, которая объясняет жителям, перспективы возможности объединения в кооперативы, получения льготных кредитов под 2,5% и трудоустройство на постоянные работу. В результате 32 человека получили микрокредиты и начали собственное дело, 46 человек занялись восстановлением заблокированных банковских счетов.