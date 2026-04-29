В школах введут единые правила использования телефонов

Мажилис в первом чтении одобрил законопроект, касающийся статуса педагога и системы образования, а также сопутствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях. Инициативы разработаны депутатами во исполнение поручения главы государства по усилению защиты прав и интересов педагогов.

Законопроектом предлагается ограничить ответственность педагогов за обучающихся исключительно периодом учебного процесса. При этом усиливается ответственность родителей за жизнь, здоровье и безопасность детей.

Также вводится запрет на одновременное ведение отчётности в бумажном и электронном форматах, что должно снизить административную нагрузку на учителей. Устанавливаются единые правила использования мобильных устройств в организациях среднего образования.

Документ предусматривает меры по вовлечению школьников в научную деятельность на уровне местных исполнительных органов.

Кроме того, по инициативе правительства вводятся нормы, направленные на создание условий для работы ведущих зарубежных университетов в Казахстане. Открытие их филиалов будет возможно при соблюдении государственных общеобязательных стандартов образования (ГОСО).