Условный срок отменён: организатор онлайн-казино получил 4 года

Редактор Юлия Машковская
Житель Шымкента организовал незаконный игорный бизнес: под его контролем функционировало онлайн-казино в формате покерного клуба, доступ к которому осуществлялся через мобильное приложение.

Противоправная деятельность принесла ему доход в особо крупном размере.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде условного лишения свободы с применением статьи 63 уголовного кодекса. При этом вопрос конфискации незаконно полученных средств рассмотрен не был.

По протесту генеральной прокуратуры кассационный суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде 4 лет реального лишения свободы.

Также в доход государства взыскано 2,8 млрд тенге, полученных в результате незаконной деятельности онлайн-казино.

