Депутаты предлагают ввести обязательное уведомление должников за 10 дней до выселения

Редактор Юлия Машковская
Мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства». Инициатива депутатов направлена на усиление защиты прав граждан.

Согласно поправкам, вводится обязательное уведомление должника не менее чем за 10 календарных дней до выселения, что позволит гражданам заранее подготовиться и найти новое жильё.

Также исключается возможность включения в Единый реестр должников по исполнительным документам, касающимся порядка общения с ребёнком.

Предусматривается право приостановления исполнительного производства сроком до одного месяца для урегулирования спора и заключения мирового соглашения.

Кроме того, устанавливается норма об отмене всех мер принудительного исполнения в случае истечения срока предъявления исполнительного документа.

Дополнительно судебный исполнитель, завершивший производство по делу, получает право отменять аресты, наложенные ранее другими исполнителями.

