65 тонн дыни собрали фермеры Жетысайского района

Фермеры Жетысайского района Туркестанской области приступили к сбору первого урожая дыни в этом году.

Крестьянское хозяйство «Аль-Фараби» получает поливную воду по каналу К-34. Аграрии поблагодарили местный филиал РГП «Казводхоз» за стабильную подачу воды на посевные площади. На сегодняшний день собрано 65 тонн продукции.

По словам председателя хозяйства Аль-Фараби Анарбайулы, бахчевые культуры были посеяны на площади 20 гектаров.

«Воды было достаточно, перебоев с поливом не возникало. Благодаря своевременному орошению мы получили хороший ранний урожай. Благодарим Министерство водных ресурсов и ирригации», — отметил он.

С начала года на нужды сельского хозяйства Туркестанской области подано свыше 1 млрд кубометров воды.

Из этого объема 293 млн кубометров направлены в Жетысайский район. Для орошения бахчевых культур в районе выделено 49 млн кубометров воды. Поливные работы продолжаются.