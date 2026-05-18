Юбилей Олжаса Сулейменова: 90 лет со дня рождения выдающегося казахстанского поэта

Редактор Юлия Машковская
Фото wikipedia

90 лет назад, в 1936 году, родился Олжас Сулейменов — поэт, тюрколог и общественный деятель.

Он родился в Алматы, окончил Казахский государственный университет по специальности инженер-геолог, а также Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Максима Горького.

Работал в сфере литературы, кинематографии и культуры, возглавлял Союз писателей Казахстана, представлял Казахстан в ЮНЕСКО и был послом в Италии, Греции и на Мальте.

Олжас Сулейменов также известен как лидер международного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск».

Награжден орденами «Отан», «Барыс» I степени и другими государственными наградами, является лауреатом Государственной премии Казахской ССР и обладателем звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

