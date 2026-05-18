Памятные даты и международные праздники 18 мая

18 мая в мире отмечается Международный день музеев — профессиональный праздник музейных работников, учрежденный в 1977 году по инициативе Международного совета музеев (ICOM). С 1978 года дата ежегодно отмечается во многих странах мира.

Также отмечается Всемирный день скандинавской ходьбы — вида физической активности, развивающегося с 1960-х годов в Финляндии и ставшего популярным во многих странах мира. Сегодня этот вид спорта используется для укрепления здоровья, профилактики заболеваний и поддержания активного образа жизни.

Кроме того, в Казахстане 18 мая отмечается День тюркской письменности, учрежденный в 2014 году в честь переноса копии каменной плиты Культегина с древнетюркскими надписями из Монголии в Казахстан.

В этот день также родился поэт, тюрколог и общественный деятель Олжас Сулейменов (1936 год).