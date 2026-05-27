Беспилотное такси появится в Казахстане во втором полугодии 2026 года

Во втором полугодии 2026 года Казахстан станет площадкой для запуска пилотного проекта беспилотного такси. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с компаниями Yandex Qazaqstan и inDrive уже ведут комплексную подготовку инфраструктуры.

Проект находится на активной стадии реализации. Специалисты Yandex Qazaqstan приступили к созданию технической базы: оборудуются специализированные гаражи, завозится и настраивается парк автономных автомобилей. Программное обеспечение машин адаптируют под казахстанские правила дорожного движения и реальные дорожные условия.

Поскольку в стране пока формируются нормы, регулирующие использование автономного транспорта, проект будет реализован в рамках механизма «регуляторной песочницы». Это позволит протестировать технологии в контролируемых условиях и подготовить необходимую законодательную базу.

Движение беспилотных автомобилей будет осуществляться под постоянным контролем оператора. Пилотный запуск состоится только после подтверждения готовности инфраструктуры и успешного завершения тестирования. Главным приоритетом проекта остаётся безопасность пассажиров и всех участников дорожного движения.

Помимо Yandex Qazaqstan, к развитию экосистемы автономного транспорта подключится и inDrive. Стороны уже подписали меморандумы о сотрудничестве. В дальнейшем компания примет участие в реализации проекта на других маршрутах, в том числе в Алматы, где схемы движения для беспилотных такси пока находятся на стадии проектирования.

Казахстанский проект опирается на международный опыт. В США Tesla тестирует роботакси в Техасе, а Waymo уже выполняет коммерческие поездки в ряде городов. В Китае беспилотные такси развивают Baidu и Pony.ai. Во всех случаях коммерческому запуску предшествовали годы испытаний и адаптация национального законодательства.