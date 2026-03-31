Freedom broker
В Казахстане стартует проект беспилотных автомобилей

Редактор Юлия Машковская
15
Фото пресс-службы правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев сообщил, что в Казахстане особое внимание уделяется развитию беспилотных технологий.

В стране планируется запуск экспериментального проекта беспилотных автомобилей с участием международных технологических компаний. Реализация проекта намечена на второй квартал 2026 года.

Параллельно формируется необходимая инфраструктура: в рамках частной инициативы реализуется пилотный проект по внедрению дронов-доставщиков, что позволит протестировать новые модели городской мобильности и логистики.

