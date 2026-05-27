Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество В Шымкенте еще раз напомнили правила забоя скота в дни Курбан айта

В Шымкенте еще раз напомнили правила забоя скота в дни Курбан айта

-
РАБАТ
-
11
Правила забоя скота на Курбан Айт
ChatGPT Image

Уважаемые жители города Шымкента!

С наступлением религиозного праздника Курбан айта с 27.05.2026 г. до 29.05.2026 г. испокон веков есть традиция забивать сельскохозяйственных животных.

В связи с этим для предотвращения и защиты населения от распространения особо опасных болезней, общих для человека и животных (сибирская язва, бешенство, бруцеллез и т.д.), надо строго соблюдать следующие ветеринарно-санитарные правила и требования:

* идентификация жертвенного животного, то есть наличие ушных бирок и регистрации;

* наличие ветеринарной справки на живых животных;

* убой жертвенных животных в специальных убойных пунктах (площадках);

* наличие ветеринарной справки при реализации мяса убойного животного (в детские дома, детсады, больницы, мечети и др.) с соблюдением при перемещении (транспортировки)  температурного режима.

Просим вас соблюдать ветеринарно-санитарные правила и требования, поддерживать эпизоотическую стабильность нашего города, обеспечивать безопасность вашего здоровья и принимать максимальные меры предосторожности. Пусть ваши добрые намерения будут приняты!

С уважением, территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК по г. Шымкенту

  Специальный убойный пункт (площадка) в Шымкенте

№ п/пНаименование убойного пункта (площадки)ФИО, телефонАдрес
1.КХ «Kaz Meat Farm»С. Гултараев, тел. 8-701-392-83-09г. Шымкент, Каратауский район, жилой массив «Бозарык-3», участок №1989

 

Ж. Тусекеев,
главный специалист отдела безопасности пищевой продукции территориальной инспекции КВКиН МСХ РК г. Шымкента

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.