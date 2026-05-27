В Шымкенте еще раз напомнили правила забоя скота в дни Курбан айта

Уважаемые жители города Шымкента!

С наступлением религиозного праздника Курбан айта с 27.05.2026 г. до 29.05.2026 г. испокон веков есть традиция забивать сельскохозяйственных животных.

В связи с этим для предотвращения и защиты населения от распространения особо опасных болезней, общих для человека и животных (сибирская язва, бешенство, бруцеллез и т.д.), надо строго соблюдать следующие ветеринарно-санитарные правила и требования:

* идентификация жертвенного животного, то есть наличие ушных бирок и регистрации;

* наличие ветеринарной справки на живых животных;

* убой жертвенных животных в специальных убойных пунктах (площадках);

* наличие ветеринарной справки при реализации мяса убойного животного (в детские дома, детсады, больницы, мечети и др.) с соблюдением при перемещении (транспортировки) температурного режима.

Просим вас соблюдать ветеринарно-санитарные правила и требования, поддерживать эпизоотическую стабильность нашего города, обеспечивать безопасность вашего здоровья и принимать максимальные меры предосторожности. Пусть ваши добрые намерения будут приняты!

С уважением, территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК по г. Шымкенту

Специальный убойный пункт (площадка) в Шымкенте

№ п/п Наименование убойного пункта (площадки) ФИО, телефон Адрес 1. КХ «Kaz Meat Farm» С. Гултараев, тел. 8-701-392-83-09 г. Шымкент, Каратауский район, жилой массив «Бозарык-3», участок №1989

Ж. Тусекеев,

главный специалист отдела безопасности пищевой продукции территориальной инспекции КВКиН МСХ РК г. Шымкента