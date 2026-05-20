Какие памятные даты отмечают 20 мая

20 мая в Казахстане и мире отмечают сразу несколько профессиональных и международных дат: День работников метрологии в РК, Всемирный день метрологии, Всемирный день пчёл и Всемирный день травматолога.

День работников метрологии в Казахстане впервые включён в перечень профессиональных праздников в 2024 году. Он отмечается одновременно со Всемирным днём метрологии.

Всемирный день метрологии приурочен к подписанию 20 мая 1875 года Метрической конвенции, ставшей основой международной системы измерений и научно-технического сотрудничества.

Всемирный день пчёл учреждён Генассамблеей ООН в 2017 году. Дата выбрана в честь известного пчеловода Антона Янша. Праздник подчёркивает важную роль пчёл в опылении растений и развитии сельского хозяйства.

Всемирный день травматолога посвящён специалистам, занимающимся диагностикой, лечением и профилактикой травм. Травматология считается одной из важнейших областей современной медицины.