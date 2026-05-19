В Казахстане учредили ордена Al-Farabi и Qoja Ahmet Yassaui

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что идеи Абу Насыр аль-Фараби, Ходжа Ахмед Яссауи и других выдающихся мыслителей получили развитие в эпоху Золотой Орды.

По словам главы государства, именно в этот период сформировался уникальный синтез тюркской культуры, исламской традиции и степной мудрости, оказавший большое влияние на литературу, музыку и эпическое наследие народов Великой степи.

Президент также отметил, что интеллектуальное наследие региона имеет мировое значение. В подтверждение этому в Казахстане учреждены ордена Al-Farabi и Qoja Ahmet Yassaui, которыми будут награждать за вклад в науку, просвещение и духовность.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность изучения системы государственного управления Золотой Орды, отметив её устойчивость, правовой порядок и способность обеспечивать мирное сосуществование разных народов и религий.

