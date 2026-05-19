Кража сигарет на 800 миллионов

Ангелина Волкова
Табачные изделия стоимостью почти в миллиард тенге бесследно исчез в пути. Криминальный инцидент произошел по дороге из Алматы в Шымкент.

Общая сумма ущерба, нанесенная владельцам груза, составила 800 миллионов тенге.

«Груз должен был быть доставлен из Алматы в Шымкент через логистическую компанию. Во время перевозки двое злоумышленников незаконно присвоили всю партию товара. В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские установили и задержали двух подозреваемых», департамент полиции г. Шымкента.

Пока полицейским удалось разыскать и вернуть владельцам лишь часть похищенного. В отношении криминального дуэта начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства этого крупного хищения.

