Президент Казахстана призвал развивать традиции через инновации

Президент Казахстана призвал развивать традиции через инновации

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что регион вступает в период нового развития и должен сочетать историческое наследие с передовыми технологиями и ценностями XXI века.

По его словам, изучение истории не означает жизнь прошлым — важно использовать знания о наследии для развития образования, науки и инноваций. Он отметил, что уже реализуются шаги по внедрению искусственного интеллекта в систему образования.

Глава государства также предложил запустить масштабный издательский проект по изучению Золотой Орды и подчеркнул необходимость популяризации научных исследований в креативной и медийной сферах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в новой академической истории Казахстана впервые будет выделен отдельный том, посвящённый Золотой Орде, а также продолжается создание фильмов, книг и других проектов, связанных с её наследием.

