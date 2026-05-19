В Казахстане проведут международную олимпиаду по ИИ под эгидой ЮНЕСКО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о реализации ряда международных и технологических инициатив, включая олимпиаду по искусственному интеллекту под эгидой ЮНЕСКО с участием представителей 100 стран.

Также в Казахстане развиваются креативные проекты, такие как «Всемирные игры кочевников», «Игры будущего» и планируемый AI Film фестиваль в Астане. Параллельно создаются цифровые и транспортные коридоры, а также дата-центры, которые должны стать современными аналогами исторических торговых путей и центров знаний.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подлинный прогресс возможен только при сочетании исторического опыта и инноваций. Он отметил важность международного сотрудничества, в том числе в рамках тюркских государств и Евразийского пространства, включая инициативу «Трансалтайский диалог».

Глава государства также заявил, что историю нельзя превращать в инструмент конфликта. По его словам, она должна объединять народы и способствовать развитию справедливого мирового порядка.

Президент отметил важную роль научного сообщества и сообщил, что по итогам симпозиума по Золотой Орде будет принята специальная резолюция, которая придаст новый импульс исследованиям и международным проектам.