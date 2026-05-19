В стране прошёл первый демонстрационный полёт аэротакси eVTOL

Казахстан представил первую в регионе экосистему городской воздушной мобильности, включающую аэротакси, дроны-доставщики и цифровую навигацию.

В Alatau City прошёл демонстрационный полёт электрического летательного аппарата eVTOL (аэротакси), реализованного при поддержке Минцифры и ИИ РК. Проект финансируется частной компанией в партнёрстве с международными технологическими компаниями, общий объём инвестиций оценивается в 300 млн долларов.

В ходе презентации был показан пассажирский аппарат AutoFlight Prosperity, рассчитанный на 1 пилота и 5 пассажиров. Он развивает скорость до 200 км/ч и способен преодолевать до 200 км, работая на электротяге без выбросов CO₂. Первый тестовый полёт прошёл без пассажиров.

Проект направлен на развитие «экономики малых высот» и формирование новой транспортной инфраструктуры, включая вертипорты и сеть воздушных маршрутов. Уже начато строительство первого вертипорта в Alatau City, который в будущем свяжет Алматы и туристические зоны региона, сократив время в пути до Медеу до 10–12 минут.

Также представлены дроны-доставщики и цифровая навигационная платформа UATM. Подписан меморандум на поставку 50 аппаратов AutoFlight и создание центра обслуживания и обучения специалистов.

Для реализации проекта создана правовая база, включая специальный правовой режим города Алатау и разработку новых авиационных норм.