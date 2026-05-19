Финансовые пирамиды маскируются под инвестиции

Финансовых пирамид становится всё больше. Названия меняются, а вот методы работы остаются прежними. По словам специалистов, сейчас в соцсетях активно набирают обороты сомнительные проекты.

Большинство из них официально не зарегистрированы, и информации о них никакой нет.

Алмас Манатулы, заместитель руководителя департамента экономических расследований по г. Шымкенту АФМ РК: «На официальном сайте агентства есть список организаций, признанных финансовыми пирамидами. Помимо «Назира голд», есть и другие: «Айка голд», «Аяла голд» и тому подобные. Если вы попробуете вбить большинство из них в поисковик-ничего не выйдет, никакой информации. В основном они крутятся и рекламируются только в Instagram и WhatsApp. И один этот факт уже вызывает огромные сомнения».

В последние годы организаторы финансовых пирамид придумывают новые уловки. Если раньше в тренде были проекты вроде «поможем купить квартиру» или «подарим машину», то сейчас их место заняли различные «золотые» схемы, связанные с покупкой золота.

Алмас Манатулы, заместитель руководителя Департамента экономических расследований по г. Шымкенту АФМ РК: «Если посмотреть на статистику за последние пять лет, то как раз сейчас «золотые» пирамиды набирают обороты. До этого, были популярны проекты типа «Асар баспана» или «Отау.кз». Там схема была из серии: закинь деньги-получишь квартиру или машину».

Эксперты советуют перед вложением денег обязательно проверять, зарегистрирована ли компания официально и имеется ли у нее лицензия. Также не стоит доверять организациям, которые не ведут реальной деятельности и предлагают доход только за счет привлечения новых участников.

В департаменте экономических расследований по городу Шымкенту сообщили, что на постоянной основе проводят работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.