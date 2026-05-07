Карл Уэдраого из Африки выбрал службу в Казахстане и несёт её в Шымкенте

Карл — один из молодых военнослужащих Национальной гвардии. Он родился в Буркина-Фасо, на территории Западной Африки. Сейчас 25-летний солдат проживает с родителями в Алматы, но проходит воинскую службу в Шымкенте.

Карл Уэдраого, военнослужащий Национальной гвардии: «Я являюсь гражданином Казахстана, и я считаю что моим основным долгом было прохождение именно в Казахстане. В стране я проживаю с 2005 года. Мама у меня казашка, отец африканец. И я в целом свою дальнейшую жизнь я вижу только в этой стране».

В воинской части отмечаются дисциплинированность и ответственное отношение Карла к службе. Сослуживцы и командирование подразделения отмечают его добросовестное отношение к службе

Идрис Чаушев, заместитель командира воинской части 6506: «Рядовой Уэдраого в настоящее время служит по своей специальности — водителем. Он отлично владеет управлением транспортом. Несмотря на то, что он родился в другой стране, он очень хорошо знает правила дорожного движения».

Сегодня в воинской части 6506 службу несут 500 военнослужащих, которые обеспечивающих безопасность страны. Для них служба это прежде ответственность и выполнение долга.