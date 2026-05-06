Президент отметил силу и авторитет Вооружённых сил

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Вооружённые силы Казахстана надёжно обеспечивают безопасность и продолжают героические традиции предков. Он отметил высокий международный авторитет армии, включая участие в миротворческих миссиях ООН и победы на международных соревнованиях.

Президент подчеркнул, что государство продолжит укреплять обороноспособность, повышать престиж службы и поддерживать военнослужащих. Особое внимание уделяется развитию военного образования и социальной поддержке.

Также он акцентировал важность патриотизма, уважения к реальным героям и сохранения памяти о подвигах защитников страны.