В предгорьях Хантагы появится новая туристическая зона

В Туркестанской области реализуется новый масштабный проект, направленный на развитие туризма. В живописной горной местности села Хантагы, расположенного в подчинении города Кентау, впервые возводятся современные капсульные зоны отдыха.

Масштабная стройка развернулась в селе Хантагы, тут появится новая зона отдыха «Хантау». В живописных предгорьях появится современное пространство для комфортного отдыха туристов, которое должно повысить привлекательность региона. Общий объём инвестиций составляет около 1 млрд тенге.

Нурдаулет Медеуов, заместитель акима города Кентау: «Проект реализуется с 2018 года в рамках поручения президента по развитию внутреннего туризма в стране. Территория села Хантагы включена в туристскую карту. Вокруг туристического объекта «Хантагы» запланировано создание специальной зоны отдыха. Кроме того, в этом году, ориентировочно в конце мая — июне, планируется начать строительство Visit-центра».

По плану, новая зона отдыха сможет одновременно принимать более 200 посетителей и обслуживать до 20 тысяч туристов ежемесячно. Это усилит туристический поток, а также создаст новые рабочие места и возможности для малого бизнеса.

Нурдаулет Медеуов, заместитель акима города Кентау: «Со стороны инвестора особое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Построен мост через реку и проведены линии электроснабжения протяжённостью до 6 километров. Эти работы создадут благоприятные условия для предпринимателей, которые захотят начать бизнес в данном районе, и станут основой для реализации новых проектов».

В перспективе «Хантау» станет не просто зоной отдыха, а полноценной туристической точкой притяжения и одним из ключевых природных центров региона.