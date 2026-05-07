Этап Кубка мира по стендовой стрельбе: Казахстанское золото

Казахстанская спортсменка Асем Орынбай добилась победы на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Алматы. А на пресс-конференции, гости соревнований отметили высокий уровень организации этапа Кубка мира и отличную спортивную инфраструктуру.



Спортсменка установила мировой рекорд в дисциплине «скит», набрав 33 очка в финале. Второе место у представительницы Китая Итин Цзян, ее результат — 30 очков. Бронза досталась итальянке Мартине Бартоломей с 27 очками.



В церемонии награждения приняли участие генеральный секретарь Казахстанской национальной федерации по спортивной стрельбе Олег Почивалов и президент Международной федерации спортивной стрельбы Лучиано Росси.



Казахстан на домашнем этапе Кубке мира представлен сильнейшими стрелками страны. Но даётся шанс и молодым ребятам — будущему спортивной стрельбы в Казахстане.



Лучиано Росси, президент международной федерации спортивной стрельбы: «Могу дать гарантию, что тренеры и спортсмены казахстанской национальной сборной очень хорошо подготовлены, на высоком

уровне. Уверен, что мы соответствуем мировому уровню».



На пресс конференции также рассказали об открытии нового спортивного комплекса — многофункционального центра Finall, в котором планируется развитие 15 видов спорта.



Олег Почивалов, генеральный секретарь Казахстанской федерации спортивной стрельбы: «В преддверии события, кубка мира, нам было проведено открытие спортивного комплекса который реализован при поддержке акимата города Алматинской области, здесь реализован многофункциональный fiтal hall, игровой зал, в котором будут развиваться такие виды как волейбол, гандбол, баскетбол, стритбол, футзал. Бассейн, зал пулевой стрельбы, зал фехтования. В этих залах будут заниматься именно дети данных аулов и поселков. Такие планы у нас в практике уже реализованы в Казахстане. В Астане, В Шымкенте, и они дали очень плодотворный шаг в новому развитию спорта».



Напомним, соревнования проводятся при поддержке ряда партнеров и спонсоров, включая АО «Самрук-Казына», фонд «Sport Qory», группу KAZ Minerals, АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация». Главным организатором выступает Казахстанская национальная федерация спортивной стрельбы.

В рамках Кубка мира спортсмены разыгрывают награды в дисциплинах «скит» и «трап», а также в смешанных командных соревнованиях. Они имеют особое значение в преддверии крупных международных турниров и позволяют участникам укрепить свои позиции в мировом рейтинге.