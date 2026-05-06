Подозреваемого в даче взятки экстрадировали из Грузии в Казахстан

Из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в даче взятки. Операция проведена сотрудниками генеральной прокуратуры совместно с национальным центральным бюро интерпола МВД при содействии посольства Казахстана в Грузии.
По данным следствия, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, передал сотруднику полиции денежное вознаграждение, рассчитывая избежать уголовной ответственности и обеспечить беспрепятственную деятельность своего салона тайского массажа.
После совершения преступления он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.
В марте текущего года его задержали в городе Рустави. По запросу генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый помещён в следственный изолятор.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.