Подозреваемого в даче взятки экстрадировали из Грузии в Казахстан

Из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в даче взятки. Операция проведена сотрудниками генеральной прокуратуры совместно с национальным центральным бюро интерпола МВД при содействии посольства Казахстана в Грузии.

По данным следствия, подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, передал сотруднику полиции денежное вознаграждение, рассчитывая избежать уголовной ответственности и обеспечить беспрепятственную деятельность своего салона тайского массажа.

После совершения преступления он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

В марте текущего года его задержали в городе Рустави. По запросу генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый помещён в следственный изолятор.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.