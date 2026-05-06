Президент поблагодарил военных и сотрудников силовых структур

Глава государства напомнил известную мудрость: «Воин рождается для своего народа», подчеркнув особую значимость службы Отечеству.

По словам президента, быть защитником Родины — высокая и почётная миссия, а ежедневный труд сотрудников силовых структур по праву можно считать подвигом во имя страны. Он отметил верность военнослужащих присяге и их преданное служение государству.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность представителям силовых органов и сообщил о подписании указа о присвоении воинских званий и классных чинов, а также о награждении ряда граждан государственными наградами.

Президент поздравил награждённых и подчеркнул, что их пример служит ориентиром для молодёжи, вдохновляя новое поколение на служение Родине.