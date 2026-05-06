Сайрамский район закрепил за собой статус главного индустриального центра Туркестанской области

Свежее молоко, нежный курт и золотистый соленый чечел — всё это производят здесь в молочном цехе, который работает в Сайрамском районе. Производство налажено и стабильно выпускает продукцию.

Абдуллах Давлатов, сотрудник предприятия: «Здесь мы сушим курт: установлена вентиляция и тёплый пол. Мы всё это включаем, открываем окна и процесс начинается. Курт уже наполовину готов, полностью будет готов через день».

На производстве работают с молоком местных фермерских хозяйств. Хранят его в этих молочных цистернах, которые позволяют сохранять его свежим. Особое внимание уделяют подготовке молока: перед запуском в производство оно проходит фильтрацию и очистку. Здесь соблюдают все технологические и санитарные требования, поэтому на переработку поступает только качественное, тщательно отобранное молоко.

Абдуллах Давлатов, сотрудник предприятия: «Здесь мы принимаем и измеряем молоко, после чего отправляем его в лабораторию на проверку качества. Затем молоко переливают в специальный казан, где с помощью пара нагревают до нужной температуры. При строгом соблюдении технологии из него изготавливают курт».

А в этих теплицах выращивают сладкие сайрамские томаты, которые давно стали брендом Туркестанской области. Здесь собирают до 60 килограммов продукции. Это настоящий эко-продукт. Ставку делают на один конкретный — голландский сорт помидоров и спрос на него стабильно высокий.

Бактыбек Абдухали, агроном: «Высадку начали 26 января. Это устойчивый и надёжный сорт, который отлично подходит для перевозки и транспортировки. Плоды получаются сочными и вкусными».

Производство невозможно без надежной логистики. В Сайрамском районе работает цех где грузовым машинам буквально дают вторую жизнь. И после реконструкции они ежедневно развозят тонны продукции, обеспечивая бесперебойную поставку на рынки Шымкента и Туркестанской области.