Правительством организовано несколько самолетов для доставки наиболее востребованных лекарств в амбулаторной сети, передает Otyrar.KZ.

Мы определили перечень из 21 наименования. Это жаропонижающие средства, противовирусные средства.

Было проведено совещание с оптовыми дистрибьюторами и отечественными производителями на уровне заместителя премьер-министра Казахстана.

Была достигнута договоренность, что несколькими рейсами в течение недели, до конца июля, мы будем завозить месячную потребность препаратов для обеспечения розничной сети.

Уже два борта из РФ прибыли в прошлую субботу. Было завезено более 3 млн упаковок лекарственных средств.

Все эти лекарственные средства были равномерно распределены между регионами и тремя крупными городами, проведена ускоренная процедура их сертификации и в настоящее время они поступают в сеть.

Кроме того, сегодня вылетает рейс из Индии, где также будут завезены лекарственные средства для помощи. Плюс завтра и после завтра два борта поедут за необходимыми препаратами для создания резерва.

Людмила Бюрабекова, вице-министр здравоохранения РК