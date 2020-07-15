Правительством организовано несколько самолетов для доставки наиболее востребованных лекарств в амбулаторной сети, передает Otyrar.KZ.
Мы определили перечень из 21 наименования. Это жаропонижающие средства, противовирусные средства.
Было проведено совещание с оптовыми дистрибьюторами и отечественными производителями на уровне заместителя премьер-министра Казахстана.
Была достигнута договоренность, что несколькими рейсами в течение недели, до конца июля, мы будем завозить месячную потребность препаратов для обеспечения розничной сети.
Уже два борта из РФ прибыли в прошлую субботу. Было завезено более 3 млн упаковок лекарственных средств.
Все эти лекарственные средства были равномерно распределены между регионами и тремя крупными городами, проведена ускоренная процедура их сертификации и в настоящее время они поступают в сеть.
Кроме того, сегодня вылетает рейс из Индии, где также будут завезены лекарственные средства для помощи. Плюс завтра и после завтра два борта поедут за необходимыми препаратами для создания резерва.
Людмила Бюрабекова, вице-министр здравоохранения РК