Лидеры Казахстана и Кении обсудили экономическое и гуманитарное взаимодействие

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком формате.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Уильяму Руто за визит в Астану и за то, что он прибыл в сопровождении представительной делегации бизнес-сообщества.

По словам президента Казахстана, это является свидетельством твердого намерения укреплять сотрудничество между двумя странами. Он отметил, что Кения является важным партнером Казахстана в Африке и одной из наиболее динамично развивающихся стран континента в экономическом и политическом плане.

Токаев подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и придании им нового импульса в различных сферах. Он также отметил роль Найроби как международного центра, где на постоянной основе размещены структуры системы ООН. В этой связи Президент сообщил о решении Казахстана открыть посольство в Найроби.

В свою очередь президент Кении Уильям Руто отметил, что рассматривает Казахстан как важный логистический хаб для расширения торговли и привлечения инвестиций.

Он подчеркнул, что уже наблюдается рост товарооборота между странами и Казахстан рассматривается как ключевая точка выхода на евразийский рынок, представляющий интерес для экспорта кенийской сельскохозяйственной продукции.

Также он сообщил, что в рамках визита планируется подписание ряда документов, которые создадут правовую основу для дальнейшего расширения сотрудничества.