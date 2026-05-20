В Шымкенте усиливают работу по обеспечению населения доступным жильём

По поручению главы государства в Шымкенте продолжается системная работа по развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий горожан. В городе последовательно реализуются государственные программы, направленные на обеспечение населения доступным жильём.

До конца текущего года планируется обеспечить квартирами 6 551 семью. Из них 1 126 семей получат арендное жильё, ещё 3 692 семьи — квартиры по ипотечным программам.

С начала года ключи от нового жилья уже получили 1 733 семьи. В том числе 876 семей обеспечены ипотечными квартирами, 857 — арендным жильём.

Квартиры предоставлены представителям социально уязвимых категорий населения: людям с инвалидностью, неполным семьям, родителям, воспитывающим детей с особыми потребностями, детям-сиротам и гражданам, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, улучшены жилищные условия работников бюджетной сферы. До конца года новосёлами станут ещё 4 818 семей.