Саммит организации тюркских государств в Туркестане

15 мая в Туркестане прошел неформальный саммит стран-членов Организации тюркских государств. В духовную столицу тюркского мира прибыли президенты Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Главной темой встречи стали «Искусственный интеллект и цифровое развитие».

На этой важной встрече главы государств обсудили общие вопросы и озвучили свои предложения. Главным итогом саммита стало принятие туркестанской декларации и подписание исторического документа.

Саммит, в очередной раз, подчеркнул международный авторитет не только Казахстана, но и Туркестана, одного из динамично развивающегося городов нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: «Уважаемые главы государств, уважаемые участники саммита! Рад приветствовать вас в духовной столице тюркского мира — Туркестане и встретиться с вами лично!»

Председательствовал на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В заседании приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В качестве наблюдателей присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

В начале своего выступления глава Казахстана особо отметил историческое и духовное значение Туркестана.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: «Туркестан — незыблемая духовная опора нашей исторической родины. Туркестан испокон веков служит путеводной звездой для наших предков. Этот город с древней историей называют вратами двух миров, колыбелью тюркских народов.Испокон веков священный Туркестан является духовным центром, объединяющим весь тюркский мир. Расположенный здесь мавзолей Хазрет Султан считается символом духовного единства и исторической преемственности. Ходжа Ахмед Яссауи внес неоценимый вклад в обогащение мировоззрения братских народов. Он проповедовал универсальные ценности человечества, вдохновлял людей на благие поступки, созидательный труд и следование нравственным ориентирам».

Президент отдельно остановился на духовном наследии Ходжи Ахмеда Ясави, подчеркнув, что его труды и хикметы являются общим достоянием всех тюркских народов.

В рамках саммита впервые был вручен орден «Qoja Ahmet Yasaui», которым наградили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.