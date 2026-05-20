В Казахстане приняли новый конституционный закон о президенте

Парламент принял во втором чтении конституционный закон «О президенте Республики Казахстан», разработанный в соответствии с новой Конституцией.

Документ закрепляет статус президента как высшего должностного лица, обеспечивающего согласованную работу всех ветвей власти, а также гаранта Конституции, прав и свобод граждан.

Законом уточняются нормы, касающиеся избрания президента, принесения присяги и срока исполнения полномочий. Также вводится институт вице-президента и определяется его правовое положение.

Кроме того, документ закрепляет полномочия главы государства по назначению руководителей ключевых государственных органов и разграничивает функции между институтами власти для усиления системы сдержек и противовесов.