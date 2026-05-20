Аким Шымкента поручил усилить контроль и работу по ключевым направлениям

Под председательством акима города Габита Сыздыкбекова состоялось аппаратное совещание, на котором обсудили организацию первичной медико-санитарной помощи, весенний призыв на срочную военную службу, а также меры по выявлению и сносу незаконно возведённых объектов.

По информации руководителя управления здравоохранения Кайрата Калибекова, в Шымкенте функционируют 58 организаций первичной медико-санитарной помощи, где работают более 16,6 тыс. медицинских работников.

В рамках модернизации системы здравоохранения в 16 школах открыты стоматологические кабинеты, ещё в 25 школах их открытие запланировано в этом году. Внедрены информационные системы с элементами искусственного интеллекта «PACS Systems», а также поэтапно внедряются «PULS-AI» и «Temir».

В 2025 году закуплено 89 единиц медицинского оборудования, 40 машин скорой помощи и дополнительно 25 санитарных автомобилей. Проведён капитальный ремонт городских поликлиник №1 и №5, а также врачебной амбулатории «Алтын төбе». Повышение квалификации прошли 250 специалистов.

Отмечается полный охват населения плановой вакцинацией и скрининговыми обследованиями. При этом фиксируется снижение общей смертности, в том числе от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и несчастных случаев.

Руководитель городского департамента по делам обороны Министерства обороны РК Абдигабит Шегебаев сообщил, что в рамках весеннего призыва из Шымкента планируется направить более 2 476 граждан. Уже призван 651 человек. Оповещение осуществляется через SMS и систему «1414».

Исполняющий обязанности руководителя управления контроля и качества городской среды Берик Дуйсенов сообщил о продолжении работы по выявлению незаконного строительства. В текущем году в суд направлено 22 иска, часть из них уже удовлетворена.

По итогам мониторинга выявлено 106 объектов, возведённых с нарушениями, по 56 приняты меры реагирования. Проведены проверки 72 строительных объектов. Общая сумма штрафов составила 61,6 млн тенге. Также 442 строительные организации привлечены к ответственности с приостановлением лицензий до шести месяцев. С начала года в бюджет поступило 147,6 млн тенге.

По итогам совещания аким города поручил усилить работу по обеспечению явки призывников, а также активизировать меры по контролю за незаконным строительством и системному мониторингу ситуации.