Более 49 тысяч школьников претендуют на аттестат с отличием

В школах Казахстана завершается 2025–2026 учебный год. Обучение заканчивают более 3,9 миллиона школьников, в том числе свыше 215 тысяч выпускников 11 классов.

Более 49 тысяч учащихся претендуют на аттестаты с отличием после 9 и 11 классов. В школах страны работают свыше 420 тысяч педагогов.

25 мая во всех школах пройдет единый классный час «Білімім — Отаныма!», посвященный итогам учебного года и достижениям учеников.

Также минпросвещения напомнило, что выпускные мероприятия запрещено проводить в ресторанах, кафе, на базах отдыха и природе.

Сбор денег, подарков и других материальных ценностей с родителей и учащихся не допускается.