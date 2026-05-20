Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Более 49 тысяч школьников претендуют на аттестат с отличием

Более 49 тысяч школьников претендуют на аттестат с отличием

-
Редактор Юлия Машковская
-
17
Фото Otyrar

В школах Казахстана завершается 2025–2026 учебный год. Обучение заканчивают более 3,9 миллиона школьников, в том числе свыше 215 тысяч выпускников 11 классов.

Более 49 тысяч учащихся претендуют на аттестаты с отличием после 9 и 11 классов. В школах страны работают свыше 420 тысяч педагогов.

25 мая во всех школах пройдет единый классный час «Білімім — Отаныма!», посвященный итогам учебного года и достижениям учеников.

Также минпросвещения напомнило, что выпускные мероприятия запрещено проводить в ресторанах, кафе, на базах отдыха и природе.

Сбор денег, подарков и других материальных ценностей с родителей и учащихся не допускается.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.