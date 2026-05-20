Казахстанцам рекомендовали отказаться от поездок в страны со вспышкой Эболы

Лихорадка Эбола — опасное вирусное заболевание, распространённое преимущественно в странах Африки. Инфекция передаётся через контакт с биологическими жидкостями заражённых людей и животных. Симптомы включают высокую температуру, слабость, головную боль, рвоту, диарею и кровотечения.

ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Причиной стал редкий штамм Bundibugyo, против которого пока нет вакцины и специального лечения.

По данным ВОЗ и CDC, риск завоза инфекции в Казахстан и страны Центральной Азии остаётся низким. На сегодняшний день случаев Эболы в Казахстане не зарегистрировано. В стране усилен санитарно-карантинный контроль на границе и проводится профилактический мониторинг прибывающих из неблагополучных регионов.

Специалисты рекомендуют избегать поездок в страны с зарегистрированными случаями Эболы, соблюдать меры личной гигиены, не контактировать с дикими животными и при появлении симптомов после возвращения из-за рубежа сразу обращаться к врачу.