В диагностическом центре Шымкента заработал рентген-аппарат с искусственным интеллектом

Материально-техническая база диагностического центра, находящегося в ведении управления здравоохранения, пополнилась современной цифровой рентген-системой премиум-класса DR GEM южнокорейского производства.

Ключевое преимущество оборудования нового поколения — применение технологий искусственного интеллекта при проведении рентгенографии лёгких.

Интеллектуальные алгоритмы способны с высокой точностью выявлять малозаметные патологии, опухоли на ранних стадиях и признаки пневмонии, которые сложно обнаружить при обычном осмотре снимков. Это позволяет врачам оперативно ставить точный диагноз и своевременно назначать лечение.

Помимо этого, система DR GEM оснащена современной функцией Stitching, благодаря которой можно получать единое изображение позвоночника и конечностей по всей длине. Такая технология особенно востребована при диагностике сколиоза, планировании ортопедического лечения и наблюдении пациентов после операций.

По словам специалистов, новая цифровая система снижает лучевую нагрузку на пациентов и обеспечивает получение высококачественных снимков всего за несколько секунд. Сегодня в центре работают уже три современных цифровых рентген-аппарата, что способствует повышению доступности и оперативности медицинской помощи.