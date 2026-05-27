Масштабная реконструкция медучреждений продолжается в Шымкенте

В Шымкенте продолжается системная работа по развитию сферы здравоохранения и повышению качества медицинских услуг. В рамках этой работы сразу в двух крупных медицинских организациях города ведутся масштабные капитальные ремонты и реконструкция объектов.

Так, в городской больнице №3 проводится капитальный ремонт главного корпуса. Медучреждение расположено на территории площадью 2,6 гектара. Работы ведутся поэтапно и охватывают как внутренние помещения, так и внешнюю часть здания.

В настоящее время здесь полностью заменяют окна и двери, модернизируют системы отопления и инженерные коммуникации с учётом современных требований. Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность здания и создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

Отметим, что городская больница №3 функционирует с 1986 года. Ранее учреждение работало как Сайрамская районная больница. После присоединения жилого массива Сайрам к Шымкенту в 2018 году медицинская организация была реорганизована и получила статус городской больницы №3. Сегодня учреждение оказывает широкий спектр медицинских услуг жителям мегаполиса.

Параллельно в Шымкенте продолжается модернизация городского диагностического центра. В рамках проекта проводится полное обновление инженерных систем здания, включая электроснабжение, вентиляцию, отопление и водоснабжение. Все коммуникации приводятся в соответствие с современными стандартами, что обеспечит бесперебойную и безопасную работу медицинского оборудования.

Кроме того, в центре планируется создание специализированных кабинетов для размещения высокотехнологичного диагностического оборудования, а также расширение зон ожидания и приёмных отделений. Это позволит повысить комфорт пациентов, сократить сроки получения результатов исследований и улучшить качество диагностики.

Реализация данных проектов направлена на дальнейшее развитие системы здравоохранения Шымкента, а также повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей города.